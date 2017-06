Des élèves réunionnais lauréats du Concours National de la Résistance et de la Déportation

Car il permet aux jeunes générations de perpétuer la mémoire de la résistance et de la déportation et t’en tirer des leçons, le Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) a été étendu à plusieurs établissements scolaires depuis 2015.

Ce jeudi, les prix du Concours ont été remis aux lauréats des établissements réunionnais dans les salons de la préfecture à Saint-Denis.



Benard Emilie, du lycée Georges Brassens à Saint-Denis et Charles Emilien, du lycée Bellepierre se sont illustrés dans leur devoir individuel ayant pour thème "La négation de l'Homme dans l'univers concentrationnaire nazi". Les collégiens Torqueo Loan et Kischenin Satya du collège Juliette Dodu à Saint-Denis ont également remporté un prix.



Les élèves du collège Michel Debré au Tampon qui ont travaillé sur "Le génocide arménien" sont quant à eux les lauréats du 2e prix national du Concours Bulles de Mémoire dans la catégorie "Groupes 11-14 ans".