Des élèves du Collège Joseph Suacot se mobilisent pour une opération de protection du site de Grande-Anse

La CIVIS et le collège Joseph SUACOT de Petite-île ont choisi de donner le coup d’envoi de la Semaine Européenne du Développement Durable avec une action forte et engagée.



Dans le cadre de l’éducation au développement durable, les élèves des classes de 5ème travaillent sur un projet intitulé "Tous éco-acteurs : s’engager pour la protection d’espaces fragiles".

L’objectif est d’étudier les impacts de l’occupation humaine sur trois espaces fragiles de notre île :



- Le Parc National des Hauts (rôle du Parc dans la gestion d’un espace naturel sensible)

- La réserve marine (rôle de la réserve dans la protection d’un espace naturel sensible)

- Le littoral de Grande Anse (sensibilisation à la problématique de gestion des déchets dans un espace touristique proche d’un espace fragile).

Ainsi, ce sont sept classes de cinquième qui se sont rendus les 22 et 29 mai sur le site de Grande Anse afin de procéder à son nettoyage avec le soutien des agents de la CIVIS. Le choix du collège s’est tout naturellement porté sur ce site très fréquenté les week-end car les élèves ont constaté une forte dégradation de la propreté du site après les samedis et dimanches. Ils ont donc décidé de procéder au ramassage des déchets laissés sur le site.

Dans cette démarche, ils ont été accompagnés par les agents de la CIVIS en charge de la gestion du site. La matinée a été consacrée au ramassage du plus grand nombre de déchets, qui ont été par la suite triés avec l’aide des agents de l’environnement qui ont pu transmettre/rappeler les consignes de tri.



La CIVIS rappelle ainsi que les enfants sont les acteurs du monde demain.

Par ailleurs, Serge Hoareau, Maire de Petite-Ile, vice-président de la CIVIS a présenté à l'ensemble des élèves présents le projet d'aménagement du site de Grande-Anse. Les enfants ont ainsi pu prendre toute la mesure de ce que deviendra ce site exceptionnel.

