Des cas de dengue signalés à Saint-Paul au Grand Pourpier

Au cours des 15 derniers jours, un cas a été importé de Thaïlande et 6 cas autochtones de dengue ont été signalés. Au total, 69 cas autochtones et 6 cas importés ont été identifiés depuis le début de l’année. Les 6 cas autochtones sont situés sur les communes de Saint-Paul (Le Grand Pourpier et Le Guillaume) et Saint-Louis (Quartier La Rivière).



Les autres principaux foyers de circulation de la dengue, préalablement identifiés à Saint-Paul/ Crève-Cœur (18 cas), Saint-Louis/La Palissade (7 cas), Saint-Pierre/Basse-Terre-Ligne Paradis (7 cas) et Saint-Gilles-les-Bains (16 cas) sont à présent peu ou pas actifs et n’ont pas fait l’objet de signalement de cas récents.



Depuis le début de l’épisode, 9 cas hospitalisés pour dengue non sévère avec signes d’alerte ont été signalés, tous d’évolution favorable avec retour au domicile. Le principal sérotype identifié est DENV-2 (42 typages).



Malgré les conditions climatiques actuelles permettent le maintien d’une circulation virale persistante et diffuse du virus sur plusieurs communes, les professionnels de santé doivent rester vigilants afin de détecter, confirmer et signaler le plus précocement possible la survenue de nouveaux cas autochtones ou importés y compris dans les zones de circulation virale connues.



Face à une fièvre ≥ 38,5°C ; associée à un ou plusieurs symptômes non spécifiques (douleurs musculo-articulaires, manifestations hémorragiques, céphalées frontales, asthénie, signes digestifs, douleurs rétro-orbitaires, éruption maculo-papuleuse)… consultez votre médecin.