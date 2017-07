Des braqueurs font usage de leur arme dans le McDonald's de Ste-Marie

Un braquage a eu lieu ce samedi soir au McDonald's de Sainte-Marie. Il était 23H30 lorsque deux individus encagoulés ont pénétré dans le fast-food en menaçant les clients présents.



Les braqueurs ont tout d’abord tiré en l’air, dans le plafond, pour effrayer le personnel et les clients avant de leur demander de quitter la salle.



"Nous n’avons pas vu entrer les braqueurs. On était à table et on a entendu un coup de feu. On a cru que c’était un ballon qui avait explosé", se remémore une cliente. "Et puis on a vu deux individus encagoulés, une arme longue à la main. Tout le monde s’est couché par terre. On pensait à ce moment-là à un attentat. Les braqueurs nous ont dit de sortir. Tout le monde s’est mis à courir et on a fait pareil", poursuit-elle le récit d'un braquage digne d'une scène de far west.



La voiture près du Drive



La jeune femme était venue en famille ce samedi soir. De nombreux enfants étaient également présents en ce soir de week end. Le fast-food était encore très fréquenté à cette heure. Des dizaines de clients étaient attablés au moment du braquage.



L’un des deux braqueurs s’est alors dirigé vers la caisse pour tenter de dérober la recette de la journée. A l’extérieur, le véhicule des malfrats était stationné vers le Drive, sans que l’on sache si un troisième complice les attendait au volant.



Selon un autre client du McDonald's, l’arme utilisée par les braqueurs pourrait bien s’apparenter à un flashball. Pour tenter de retrouver trace des braqueurs qui ont pris la fuite, l'hélicoptère EC-145 de la section aérienne de la gendarmerie a été déployé en pleine nuit.