Des billets jetés par une fenêtre, il les ramasse et les donne à la police

Dimanche dernier, alors que le gérant d’un snack à Cannes et l’un de ses employés sortent les poubelles dans la rue, une femme se met à crier dans un étage au dessus du commerce. Des livres et des effets personnels sont jetés par la fenêtre, mais ce qui suivra les étonnera davantage.



Au dessus de leur tête, une pluie de billets commence à tomber. La scène improbable attire de nombreux passants qui n'hésitent à se ruer sur les billets avant de prendre la fuite.



L’employé en ramasse lui aussi quelques-uns. Un billet de 500 euros et deux autres de 200, indique le journal 20Minutes. 900 euros qu’il ne mettra pas dans sa poche mais tendra à son patron qu’il les confiera à la police.



"Ça ne m'a même pas traversé l'esprit de les garder", a-t-il confié à Nice Matin. "Cette dame avait l'air perturbé". "Je n'allais pas profiter de la situation. J’aurai eu du mal à me regarder dans la glace".



Entre 5.000 à 9.000 euros ont ainsi été jetés par la fenêtre par cette femme.