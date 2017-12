Des "avantages" fiscaux des iliens...

Dans un excellent article publié récemment dans Le Figaro, Guillaume POINGT nous explique comment nos gouvernants acceptent encore, au vingt-et-unième siècle, de faire supporter à l’ensemble de la population le coût d'un décret de Napoléon datant du 24 Avril 1811…

Il s'agissait ici des comptes d’un département ilien, la Corse, qui présente quelques similitudes avec la Réunion.



Un peu d’histoire très proche… Vous vous souvenez de Michel SAPIN ? En juin 2016, alors qu'il était ministre des finances, la cour des comptes lui faisait un rapport relevant, « …l’existence de pratiques dérogatoires et obsolètes, voire dépourvues de tout fondement légal, et ne reconnaissant pas le principe d’égalité devant l’impôt ».

Lorsque notre ministre réunionnaise, Erika Bareigts défendait l'égalité réelle, il aurait été judicieux qu'elle s'attaque à ces inégalités qui pénalisent les Réunionnais au quotidien.



Voyons un peu ce qui se passe en Corse.

- Il n'y a aucune taxe sur les vins locaux consommés en Corse (TVA à 0%). Normalement, la taxe, la TVA s’élève à 20%.

À la Réunion, cette taxe s'applique pleinement et grimpe jusqu'à plus de 30 % pour le champagne, touchant durement les Réunionnais, particulièrement dans cette période de fêtes de fin d'année.

Dans le projet de loi de finance de 2017, notre président ne change rien ! La non taxation des vins en Corse se traduit par un manque à gagner de 50 millions d’euros pour la Nation tout entière.

- Il existe une taxation réduite sur le tabac. Chez les Corses, le tabac est 25% moins cher que sur le continent où il est, d'ailleurs, moins cher qu'à la Réunion… Ce n'est qu'en 2021 que les prix du tabac en Corse devraient finalement s'aligner sur ceux de la Métropole ! Ici encore, on constate un manque à gagner supplémentaire de près de 30 millions d’euros !

- Certains véhicules routiers corses échappent à une taxe créée en 1968. Il s'agit de la taxe à l’essieu. Elle s'applique, en principe, à tous les véhicules de plus de 12 tonnes. Pourtant, et sans aucune justification, elle ne s’applique pas aux véhicules en circulation sur l’ile de Beauté ! Sur l'île intense, bien entendu, elle s'applique !

- Ensuite, on note, en Corse, une TVA allégée sur de nombreux produits communément consommés, voire de première nécessité pour certains d'entre eux. Une TVA réduite à 2,1%, contre 20% en métropole, s'applique sur des biens et services tels que l’eau, les boissons non alcoolisées et les spectacles…



Il est vrai qu'à La Réunion nous bénéficions d'un taux de TVA préférentiel de 8%, mais cet avantage est grandement raboté par l’octroi de mer, sans compter la cherté des produits induite par le coût des transports.

- Pour revenir à la Corse, il existe encore sur cette île certains avantage fiscaux pour les entreprises et dont les ménages peuvent aussi profiter. Il s'agit d'un abattement de 25% sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que d'une exonération foncière sur les propriétés non bâties. Cette dernière mesure profite aussi bien aux ménages qu'aux entreprises.



Je n’oserais pas appeler la Corse un paradis fiscal, mais si Napoléon a visiblement tout fait pour avantager son île, ces pratiques ont perduré longtemps après lui.

Ici, à la Réunion, nous lorgnerons du côté de Michel Debré ou de Raymond BARRE… en vain !

Ne serait-il pas grand temps que nous appliquions enfin ce que les frontons de la République nous font miroiter depuis si longtemps : « Liberté, égalité, fraternité » ?… Quand nos dirigeants, nos politiciens, seront dans la capacité de gérer notre nation comme de bon père de famille, quand ils seront justes avec tous, cela pourra enfin se réaliser ! Alors, rêvons demain, rêvons un homme, une femme, providentiel(le) qui saura enfin appliquer ces belles valeurs de notre République, trop souvent piétinées.