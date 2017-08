Des ateliers pour apprendre à fabriquer et piloter son drone

La Grande Ecole du Numérique, implantée dans le quartier de la Ravine Blanche, à Saint Pierre, propose des formations payantes autour du drone, le dernier bijou technologique à la mode, du 2 au 8 septembre.Cette semaine, ce sont les stagiaires en Tremplin vers l'Emploi du Numérique qui découvrent le monde du drone aux côtés de Hassan Ait Chattou, membre de l'équipe de France de Drone. Les élèves apprennent à fabriquer leur Quadricoptère avec moteur brushed, élément par élément, afin de comprendre son fonctionnement et de maîtriser son maniement (construction, réparation, réglages, pilotages). L'apprentissage de la réglementation fait aussi partie de la formation.Le clou du spectacle aura lieu le week-end du 8 et 9 septembre, avec l'événement Game of Drones, à la salle Casabona, avec des ateliers "construis et pilote ton drone", des initiations parcours mini-drones, des compétitions tout public et des démonstrations par des professionnels.--Plus d'infos sur https://www.facebook.com/kapnumerik/