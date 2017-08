Des agents communaux du Port sont la cible d’actes malveillants

La Ville du Port connaît, depuis un an, une diminution significative de la délinquance sur son territoire. En effet, les chiffres de la Police Nationale montrent une tendance consolidée à la baisse: Moins 20% sur le 1er semestre 2017 par rapport au 1er semestre 2016 et moins 40 % sur le mois de juillet 2017 par rapport au mois de juillet 2016.



Ce résultat est dû à un faisceau de facteurs : les opérations de sensibilisation et d’occupation du territoire (campagne sur vols à la roulotte et incivilités sur l’environnement) mises en place par la municipalité ; la présence renforcée de la Police Nationale et ses opérations de contrôles (patrouilles de la BAC en journée, Police d’investigation…). Enfin, la politique pénale remarquable du Parquet est à souligner, car elle vient soutenir efficacement tous nos efforts. Le maintien de l’ordre public est une priorité dans une ville trop souvent stigmatisée à tort et à partir de faits isolés. Grâce à un travail quotidien nous avons su juguler les actions délictueuses et ramené la tranquillité publique à la grande satisfaction de notre population.



Or, depuis plusieurs semaines, des agents de la municipalité font l’objet d’insultes et d’actes malveillants qui, récemment, ont dégénéré en agressions violentes (Voiture incendiée, cocktail molotov sur le domicile, menaces avec arme). Les auteurs de ces faits, pour certains d’ores et déjà identifiés, auront à répondre de leurs actes devant la justice à qui nous demandons la plus grande sévérité dans les sanctions qu’elle prononcera.



Nous ne nous laisserons pas intimider par quelques individus qui, à l’évidence, n’ont d’autres objectifs que d’inciter à la violence pour jeter le discrédit sur l’action municipale. Nous intensifierons encore notre partenariat avec la force publique pour éradiquer la délinquance au Port. Le Port n’est plus sa minm minm, Le Port est définitivement ancré dans l’avenir.





Olivier HOARAU

Maire du Port