Des Sénatoriales palpitantes le 25 septembre

Les Sénatoriales du 25 septembre 2017 à La Réunion sont assez banales dans le sens où la donne semble claire : la Droite, représentée par la Plateforme va être le vainqueur de cette élection. Mais ces élections deviennent intéressantes lorsque l'on s'aperçoit que cette trilogie LR-Objectif Réunion-UDI peut être le grand vainqueur avec trois sénateurs sur quatre, mais aussi s'aplatir minablement selon des mauvais calculs.



La problématique est simple : avec plus de 1330 grand électeurs, le quotient pour élire 4 sénateurs sur des listes à la proportionnelle à la plus forte moyenne, le quotient électoral (le nombre de voix nécessaire pour avoir 1 siège (le premier de la liste) est de 325.



La Gauche PS-PLR (soutenant a priori Christian Annette), avec Saint-Denis, Le Port, une petite partie de la Possession, l'opposition Saint-Pauloise et d'ailleurs sont environ à 230 voix

La Gauche radicale (soutenant Gélita Hoarau) avec Sainte Suzanne, Saint-Joseph, théoriquement Les Insoumis, une autre partie de la Possession et quelques élus disséminés dans les oppositions aux communes de droite comme Saint-André et Saint-Louis, est environ 100

Sainte Rose avec ses 15 voix liés à En Marche ne servira que de force d'appoint, alors que le soutien de Saint-Benoit à l'une ou l'autre des gauches peut être lourdes de conséquences.



Au Centre mouvant (Droite Sociale, André TAK et Thierry Robert), la force électorale est d'environ 150, y compris si on y inclut Bachil Valy de l'Entre Deux mais peut être près de 200 si Saint-André rejoint une candidature de Nassimah Dindar. Restera le cas des Avirons qui ira là où irait son maire



La Droite (LR et Objectif Réunion), avec ses quelques 700 voix a un réservoir du double du quotient électoral (avec la Région,Sainte-Marie, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Louis, Cilaos, Saint-Philippe, Bras-Panon, Salazie, La Plaine des Palmistes, Etang Salé, Trois Bassins). Petite Ile étant fortement ancré dans son alliance, sa trentaine de voix peuvent naturellement se retrouver dans cette mouvance.



Aussi, pour gagner deux sièges, la Droite (LR et Objectif Réunion) ont tout intérêt à partir ensemble, laissant à la Droite Sociale le soin de faire un siège en unissant le Centre. Ce qui ferait trois sénateurs pour la mouvance de Droite puisque ses trois sénateurs siégeraient à LR ou l'UDI au Sénat.

En faisant des choix concertés de 3 listes (une LR, une Objectif Réunion, une UDI), la plateforme ratisserait bien large et obtiendrait le même résultat que précédemment, utilisant sa tri-polarité pour ratisser large, avec une tri-polarité de Gauche bien plus compliquée.

Enfin, en associant LR au Centre, et avec une liste d'Objectif Réunion élargi à part, le résultat serait le même avec 2 et 1 sénateurs.



Mais la politique à La Réunion est tout, sauf simple : ce ce qui fait que la politique réunionnaise est un excellent sujet d'études pour les étudiants de Sciences Politiques...

Comment la Droite peut être triomphante ou se tirer une balle dans le piedSource : http://www.zinfos974.com/hamilcaro/Des-Senatoriale...