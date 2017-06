Mail Courrier des lecteurs Des Florilèges aussi pour TOUS !

Lors du conseil municipal du 3 juin, j’ai été le seul à voter contre l’augmentation des entrées des Florilèges 2017 malgré les vives critiques des membres de la majorité. Ma demande d’accéder aux comptes des Florilèges 2016 a été mal appréciée par le Monsieur Le Maire !!!



L’entrée du parc floral subit une augmentation de 1€ et se fixe à 3 €. Le parc des manèges à la SIDR 400 connait une augmentation de 1€ à 2€ en fonction de l’heure d’entrée. Celle pour les concerts passe de 5 à 10€.



Quels arguments ? Interpelé, Monsieur Le maire a annoncé un déficit de 65 000 € sur la manifestation de 2016 alors que les membres de sa majorité argumentaient en annonçant d’une part qu’il fallait financer les projets de créations artistiques des écoles du Tampon, le salaire des 280 agents affectés aux Florilèges et leur non volonté d’augmenter les impôts.



Pour ma part, justifier l’augmentation à la hausse les prix des entrées du florilèges 2017, fête foraine et commerciale en la comparant aux tarifs du festival SAKIFO est plus qu’osé.



Je considère que ce choix effectué par la majorité municipale exclut par l’argent tout une part des Tamponnais des festivités de Florilèges. La majorité municipale ignore par ce vote les difficultés sociales d’une grande partie de la population tamponnaise et de ses 17 000 chômeurs…



Toutefois, je suis également prêt à reconnaitre qu’un artiste de premier plan à 10 € est exceptionnel.



Avec 35 millions d’excédents en 2016, il appartient à vous Tamponnais de juger de cette augmentation d’une part et au maire du Tampon de revenir sur cette décision injuste qui parions-le aura également un impact sur les bénéfices des commerçants de cette fête foraine.



Si Les Florilèges doivent conserver son ampleur régionale, cela ne doit pas être au détriment des Tamponnais. Des Florilèges pour tous et les 35 millions d’excédents ne justifient en rien la menace d’une augmentation des impôts !!! Yannis LEBON - Conseiller Municipal - Cercle Démocratique du Tampon Lu 136 fois



