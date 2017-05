Derniers délais pour la télédéclaration des dossiers PAC surface ICHN/MAEC/BIO

La campagne de télédéclaration des dossiers surface-ICHN-MAEC-BIO 2017 a débuté le vendredi 7 avril 2017 et se terminera le mercredi 31 mai 2017.



Après cette échéance, des pénalités pour dépôt tardif seront appliquées jusqu’au 26 juin inclus pour les demandeurs d’aides. Aucun dossier ne pourra être déposé au-delà du lundi 26 juin.



Si vous n’avez pas encore fait votre télédéclaration, prenez dès maintenant rendez-vous avec le CTICS (si vous êtes planteurs), avec le conseiller "Point Vert" de la Chambre d’Agriculture (pour les producteurs hors canne) ou avec la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) à Saint-Pierre, notamment si vous êtes un "nouveau demandeur", c’est-à-dire si vous n’avez pas fait de déclaration en 2016.



Rappel important : même si vous n’êtes pas demandeur d’aide ICHN ou MAEC/bio, il est quand même obligatoire de télédéclarer votre dossier de surface, si vous êtes adhérent d’une organisation de producteurs (OP) bénéficiaire d’une aide POSEI ou en cas de calamités agricoles, pour pouvoir ensuite bénéficier des indemnisations.



→ Lors du rendez-vous, n’oubliez pas de faire un point avec votre conseiller sur les surfaces déclarées, en mettant à jour les surfaces non agricoles (constructions, chemins non enherbés, friches...) et en indiquant les évolutions par rapport à l’année dernière.



Si vous disposez d'une connexion internet à haut débit, vous pouvez aussi télédéclarer depuis votre domicile en vous connectant sur le site : www.telepac.agriculture.gouv.fr.





Pour tout renseignement ou toute assistance dans votre démarche de télédéclaration, la DAAF est à votre écoute aux numéros suivants : 02 62 33 36 21 / 02 62 33 36 23 / 02 62 33 36 05 / 02 62 33 36 25 / 02 62 33 36 22.



Pour les MAEC et les aides bio : 02 62 33 36 53/ 02 62 33 36 51.