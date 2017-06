Dernier jour du 85ème Fait main à l'Eperon ce dimanche

Le 85ème Fait main a ouvert ses portes ce vendredi 24 juin et continue jusque dimanche.



Organisé par Arts et Traditions, cet événement est pour la première fois de son histoire organisé sur le village emblématique de l'Eperon. Ce n'est pas moins de 120 exposants qui y sont présents, représentant le savoir-faire local mais aussi l'artisanat actuel et innovant.



Le public peut y découvrir sous un beau soleil le panel de produits artisanaux et contemporains (produits du terroir, travail du bois, bijoux d'arts, création de vêtements, artistes peintre, céramiques, décoration...) 100% local. A la veille des départs en vacances, l'artisanat réunionnais vous donne rendez-vous ce week-end !