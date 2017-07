A la Une .

Dépôt de gerbe du nouveau préfet, Amaury de Saint-Quentin

Le nouveau préfet de La Réunion, Amaury de Saint-Quentin a procédé au traditionnel dépôt de gerbe au Monument aux morts, avenue de la Victoire à Saint-Denis, ce lundi. Arrivé hier sur l’île, il a été plongé dans l’actualité locale : le conflit entre planteurs de canne et industriels qui cherchent l’aide de l’Etat et de ce préfet, tant attendu. Ce matin, il a salué les anciens combattants et leurs familles.























Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com