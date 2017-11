Départ réussi pour le 1er Salon des savoir-faire professionnels et des proximités

Les organisateurs (le TCO, la Cinor et l’association SBA) et les exposants se disent en effet contents de cette manifestation placée sous le signe de la convivialité et des proximités.

Ce vendredi 17 novembre, ce sont pas moins de 300 visiteurs intéressés qui sont venus découvrir les activités et produits des 73 exposants.



Le Salon des savoir-faire professionnels et des proximités sert à valoriser le savoir-faire des entreprises, créer des synergies et des partenariats entre les entreprises, montrer la richesse et le dynamisme du tissu économique à La Réunion. C’est également l’occasion pour les entreprises de présenter leurs innovations aux acheteurs publics et privés.

L’idée est de créer un lien coopératif durable entre les entreprises et le territoire et faire en sorte que chaque entreprise, chaque acteur public et privé puisse développer son ancrage territorial.



Sur le territoire Ouest, plus de 70 M€ sont investis, cette année, dans l’économie locale.