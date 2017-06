Départ à la retraite de 43 enseignants

"Enseignants ou psychologue, où que vous ayez exercé, (sur le littoral ou dans les hauts), vous avez eu à cœur de démontrer que l’Enseignement est avant tout un groupement humain", souligne Alex Pota, adjoint délégué aux Affaires scolaires. "Une grande famille où des femmes et des hommes, dont vous faites partie mettent en commun leur énergie pour préparer l’avenir des nos enfants dans les meilleures conditions".



La retraite, selon M. Pota "il faut la voir, comme le couronnement d’une carrière. La consécration après des années de service rendu, souvent jonchées d’embûches, souvent parsemées d’obstacles que vous avez réussi à surmonter".



Ancien enseignant et directeur d’école, l’élu a lui-même même vécu des inquiétudes semblables aux leurs et connu leurs préoccupations. "Vous avez démontré par votre total engagement, que l’Éducation Nationale, malgré sa fragilité découlant des réformes pas toujours comprises, n’est pas une structure sans vie et sans âme", dit-il encore. Avant de "remercier très chaleureusement" les nouveaux retraités pour leur "indéfectible contribution à l’épanouissement des petits Saint-Paulois".