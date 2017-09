Dengue: Malgré l’hiver, le virus circule toujours

L’ARS OI (l’Agence de Santé océan Indien) met à nouveau en garde contre la circulation de la dengue malgré cette période d’hiver. Au cours des 15 derniers jours, un nouveau cas de dengue autochtone a été signalé, portant à 70 le nombre de cas identifiés depuis le début de l’année. Les nouveaux cas sont situés dans les communes de Saint-Paul (quartiers Grand Pourpier et Le Guillaume) et Saint-Louis (quartier La Rivière).



Afin de limiter la propagation du virus, les services de l’ARS et la Cire océan Indien (Santé publique France) maintiennent des mesures renforcées de surveillance et de lutte anti-vectorielle. L’agence rappelle ainsi à la population l’importance de se mobiliser pour lutter collectivement contre les moustiques (élimination des gîtes larvaires, protection contre les piqures) et freiner ainsi la propagation du virus.



La circulation virale présente actuellement une faible activité mais se poursuit néanmoins de manière diffuse sur plusieurs secteurs des communes de Saint-Paul et de Saint-Louis.