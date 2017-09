Dengue : Malgré l’hiver, 3 nouveaux cas enregistrés

Deux de ces nouveaux cas sont situés dans des zones déjà identifiées de circulation du virus à Saint-Gilles les Bains (Carosse) et Saint-Louis. Le 3ème cas localisé à Bras Panon n’a par contre pas pu être rattaché aux zones de circulation virale connues. La circulation du virus de la dengue persiste donc malgré l’hiver austral et se poursuit de manière diffuse sur les communes de Saint-Paul et Saint-Louis.



Au total, 73 cas autochtones et 8 cas importés ont été identifiés depuis le début de l’année.



L’ARS Océan Indien maintient l’activation du niveau 2A du dispositif ORSEC de lutte contre la dengue : "Identification d'une circulation virale modérée autochtone - apparition d’un ou plusieurs regroupements de cas ou de plusieurs cas sporadiques."



La lutte contre les moustiques repose avant tout sur des gestes simples à mettre en œuvre au quotidien, rappelle l'ARS :



- Eliminer les eaux stagnantes dans son environnement (vider les soucoupes, vérifier l’écoulement des gouttières, respecter les jours de collecte des déchets, vider les petits récipients, …).

- Eliminer les déchets pouvant générer des gîtes larvaires

- Se protéger des piqûres (port de vêtements longs, utilisation de répulsifs et de moustiquaires), y compris quand on est malade pour ne pas contaminer son entourage.