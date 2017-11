Société Dengue: Le virus circule toujours à Saint-Paul





"Sur la commune de Saint-Paul, 4 cas regroupés dans le temps et l’espace ont été identifiés récemment au centre-ville de Saint-Paul (quartier gare routière). Cette situation est en faveur de l’installation d’un foyer de circulation du virus sur cette zone", précise l'ARS.



Afin de limiter la propagation du virus, les services de l’ARS et de la Cire Océan Indien (Santé publique France) indiquent maintenir "des mesures renforcées de surveillance et de lutte anti-vectorielle".



Conditions météorologiques propices



Alors qu'il existe un risque de reprise épidémique, du fait des conditions météorologiques actuellement propices aux moustiques vecteurs, l’ARS rappelle à la population "l’importance de s’engager pour lutter contre les moustiques (élimination des gîtes larvaires, protection contre les piqures)".



L’opération Kass’ Moustik en cours est d'ailleurs l’occasion d’une forte mobilisation collective pour freiner la circulation du virus de la dengue et éviter une reprise épidémique cet été.



--

