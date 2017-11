La grande Une Dématérialisation des démarches: Que faire en cas de difficulté ?

* La liste des points numériques : Depuis le 6 novembre dernier , les démarches pour les permis de conduire et cartes grises, comme pour les cartes d’identité et passeports, sont dématérialisées. Tout passe donc désormais par internet, via le site de l'ANTS (agence nationale des titres sécurisés - https://ants.gouv.fr/ Une nouveauté pas forcément facile à assimiler pour les usagers, qui ont parfois du mal à se familiariser avec cet outil 2.0. Alors que faire en cas de difficulté ?Le site www.demarches.interieur apporte des éléments de réponse pour chaque catégorie de démarches. Conditions à réunir, comment faire la demande, documents à fournir, coût, délai, retrait... L'essentiel y est répertorié.Vous avez la possibilité de vous adresser à l'ANTS via le formulaire de contact http://ants.gouv.fr , ou via le numéro de téléphone 3400 (6 centimes la minute + coût d'un appel local). Autre possibilité : passer par le formulaire de contact du site internet de la préfecture de La Réunion ( www.reunion.gouv.fr ), qui redirigera les messages vers les bons destinataires.Dans ce cas, vous pouvez vous rendre dans l'un des " points numériques "*, en préfecture ou sous préfecture, où vous serez accompagné par un médiateur. Attention, comme à l'époque des démarches en préfecture, de l'attente est à prévoir, selon l'affluence.Enfin, pour lesqui ne trouvent pas de réponses dans les solutions présentées ci-dessus, il est possible d'appeler la permanence téléphonique de l'accueil général de la préfecture (du lundi au vendredi de 8h à 16h30), en passant par le standard. Les éléments de votre dossier et vos coordonnées seront alors notés pour un suivi personnalisé. Il faudra alors attendre d'être rappelé.À noter également, pour ce qui concerne l'immatriculation d'un véhicule, des professionnels agréés peuvent faire les démarches à votre place (des frais sont toutefois à prévoir si vous optez pour cette méthode).---* La liste des points numériques :

