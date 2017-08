Délinquance au Port: "C'est en voie d'amélioration mais ça reste fragile"

"Sur l’année 2017, les tendances sont encourageantes, avec une baisse de la délinquance au dans tous les domaines au premier semestre". C’est le constat que dresse le commissaire Alexis Durand à l’issue de la cellule de veille du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) qui s'est tenue ce jeudi matin. Si les chiffres ne sont pour l'instant pas communiqués, le fonctionnaire affirme que les données rejoignent celles d'avant 2016, année particulièrement difficile pour la commune.



Une amélioration liée selon le procureur Eric Tuffery à "un gros travail de présence sur le terrain" et un "gros travail envers les jeunes". Travail qui doit être poursuivi, souligne-t-il aussitôt. "C’est en voie d’amélioration mais c’est toujours fragile. Il faut aller plus vite et plus fort pour que cela perdure".



Deux points problématiques ont particulièrement retenu l'attention des acteurs de cette cellule de veille. D’un côté, les débits de boisson, l'alcoolisation étant un facteur de délinquance, qu'il s'agisse de violences ou de délits routiers. Trois fermetures administratives et quatre avertissements ont d'ailleurs été prononcés.



Second enjeu phare : les violences faites aux policiers, en inquiétante augmentation. "On note un doublement des violences envers les policiers par rapport à la période 2011-2014. Ce sont 15% des effectifs qui sont blessés au cours de leur service, la plupart du temps dans le cadre de résistance lors d'interpellations", déplore le commissaire.



Des moyens supplémentaires



En termes de réponses, au-delà de l'accompagnement personnalisé mis en place pour les agents victimes de ces actes, six agents supplémentaires seront affectés au commissariat dès le mois de septembre. La Ville devrait également pouvoir disposer d'un section de nuit. Pour ce qui est des équipements, Alexis Durand évoque "la construction d’un modulaire" ainsi que "le projet du nouveau commissariat qui fera l’objet d’un arbitrage dans les prochaines semaines". La police municipale devrait quant à elle se doter d’un quatrième élément prochainement.



En parallèle, des actions sont menées afin d’influer sur la perception que les Portois ont du métier de policier, avec des nouveaux moyens de communication et la signature avec pole emploi d’une convention pour orienter les habitants vers le concours de gardien de la paix.



Bien que le Port soit le théâtre de faits-divers largement relayés, l’équipe municipale tient à rassurer. "Le Port est une ville où il fait bon vivre", commente Armand Mouniata, adjoint au maire en charge de la cohésion citoyenne, pour qui il ne faut pas "stigmatiser" cette ville qui a ses propres caractéristiques, notamment une population très dense. "Au plan national, la délinquance n’est pas plus élevée que la moyenne nationale", assure d'ailleurs le commissaire Alexis Durand.