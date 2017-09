Délais K bis : le Medef Réunion demande une privatisation du greffe

Face aux dysfonctionnements rencontrés par les entreprises de La Réunion sur les délais anormaux d'obtention de leurs K BIS, le MEDEF Réunion a conduit une analyse juridique. Les résultats permettent de porter auprès des différents ministères, Matignon, Outre-mer, Justice, une demande de privatisation du greffe à l'identique de ce qui existe en métropole et dont l'efficacité n'est plus à prouver.



Un délai d'obtention à La Réunion qui entrave le développement des entreprises



Les K BIS sont les cartes d'identité de l'entreprise, de sa création à sa transmission. La gestion du Registre du Commerce est assuré dans les DOM par le Tribunal Mixte de Commerce et dans la pratique par un greffier du Tribunal de Grande Instance alors que leur gestion est confiée à un professionnel libéral titulaire d'un office public sur le territoire métropolitain.



Ainsi alors qu'une entreprise située en Bretagne ou à Marseille peut obtenir, au fur et à mesure de son évolution, son K BIS dans l'instant et par internet, une entreprise réunionnaise doit attendre jusqu'à 6 mois, et se déplacer pour obtenir ce précieux sésame sans lequel elle ne peut ni exister légalement, ni obtenir des prêts, ni être à jour de ses déclarations fiscales et sociales, ni soumissionner à un marché public, ni embaucher des salariés.

Militer pour un système efficace et identique à celui des régions du territoire hexagonal



Il est totalement inacceptable et incompréhensible que nos entreprises n'évoluent pas dans les mêmes conditions et avec les mêmes règles que celles basées en hexagone. C'est pourquoi le MEDEF Réunion a conduit une analyse juridique qui démontre qu'il suffit d'organiser le greffe et Registre de Commerce et des Sociétés de La Réunion sur le régime de celui applicable en métropole, dans le cadre de la loi du 28 mars 2011 et de son décret d'application du 30 mars 2012.



Le MEDEF Réunion a bon espoir que cette solution soit rapidement mise en place pour rétablir le bon fonctionnement du RCS.