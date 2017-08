Déjà incarcéré, il nie les violences mais prend un an de plus

C’est un jeune homme violent, déjà incarcéré. Mais ces violences-là, il les nie. Devant le tribunal correctionnel hier, Giovanny Renard, 21 ans, ne reconnaît pas avoir battu un homme à Sainte-Suzanne en 2015. Malgré les témoignages qui ne sont pas en sa faveur, le prévenu assure avoir voulu séparer la victime et son dalon, impliqué dans l’affaire.



Il s’agit de François-Paul Zouao, qui a aussi battu la victime, la laissant inconsciente et défigurée, ce qui lui fera valoir cinq jours d’ITT.



Si le rôle exacte de Giovanny Renard reste flou, il a été condamné à un an de détention ; son camarade à 18 mois.