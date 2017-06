Dégradations et affichage sauvage : Patrick Malet en appelle à la discipline

"Après une séance classique d'affichages sauvages la semaine dernière sur Saint-Louis, certains candidats ont fait le choix cette nuit de dégrader plusieurs lieux privés et publics, dont l'église de la Chapelle du Rosaire, le plus vieil édifice religieux de l'île et classé monument historique, le portail d'entrée du domicile de Clodine Bois, candidate suppléante de Fabrice Marouvin, mais aussi la clôture de l'école Plateau des Goyaves.



Nous appelons tous les candidats et leurs relais locaux à imposer une discipline dans leur rang pour éviter ce genre de débordements d'un autre temps."



Patrick Malet

Maire de Saint-Louis