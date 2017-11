Découvrez les résultats du Jeu concours bouchons lancé par le TCO !

Découvrez la recette du succès !



Les chiffres clés du Jeu concours

Après le Jeu concours piles organisé en septembre, c’est une agréable surprise pour nous de vous annoncer que les classes ont déclaré un poids de bouchons collectés quasi équivalent…Plus de 1 600 kg (soit 1 613,5 kg exactement) qui auraient été collectés par les 98 classesparticipant à la première édition du Jeu concours bouchons . Ce concours visiblement très fédérateur a été lancé le 30 octobre dernier auprès des écoles primaires (maternelles + élémentaires) du territoire de la côte Ouest.Plus de 2 200 élèves ont participé à cette action de sensibilisation organisée par le TCO dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD).Que viennent faire là ces animaux et cette voiture ? Et bien figurez-vous que 1 600 kg c’est l’équivalent du poids d’un rhinocéros noir, d’une girafe, d’un gaur (sorte de gros buffle d’Asie) ou encore d’une belle automobile de sport !Elle est magique… :√ un enjeu environnemental (le recyclage de bouchons plastiques)√ une cause solidaire (financement en faveur de l’association Handi Bouchons Réunion grâce au dépôt des bouchons collectés au Centre de tri)√ des cadeaux qui font plaisir aux marmailles (un coffret cadeau offert à chaque élève gagnant pour une activité de loisirs)√ et bien sûr la motivation, l’enthousiasme des élèves participants ainsi que de leurs enseignants, familles, voisins… tous embarqués dans cette aventure !Chacun à notre niveau, nous pouvons être acteurs du changement.Bravo à tous pour votre implication dans cette opération.Inscrites : 46 écolesInscrites : 98 classesParticipants : 2 232 élèvesQuantité totale de bouchons collectés (sur la base des déclarations des enseignants) : 1 613,5 kgEstimation du nombre de bouchons (sur la base d’un poids moyen unitaire de 2 g) : 806 750 bouchonsSur les 98 classes qui se sont inscrites au concours, seules 69 ont déclaré le poids de bouchons collectés, dont 63 dans les délais imposés par le règlement et 6 classes hors délais (donc non pris en compte pour les prix à gagner).Les écoles implantées sur les 5 communes du territoire de la côte Ouest ont joué le jeu et les proportions semblent suivent relativement la taille des villes.