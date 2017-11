<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Ville de Saint Paul Découvrez les résultats du Jeu concours bouchons lancé par le TCO !





Bravo aux lauréats et à l’ensemble des participants pour votre implication et votre dynamisme.



Après le Jeu concours piles organisé en septembre, les classes ont déclaré un poids de bouchons collectés quasi équivalent !

Plus de 1 600 kg (soit 1 613,5 kg exactement) qui auraient été collectés par les 98 classes participant à la première édition du Jeu concours bouchons. Ce concours visiblement très fédérateur a été lancé le 30 octobre dernier auprès des écoles primaires (maternelles + élémentaires) du territoire de la côte Ouest. Plus de 2 200 élèves ont participé à cette action de sensibilisation organisée par le TCO dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD).



Les chiffres clés du Jeu concours



Inscrites : 46 écoles

Inscrites : 98 classes

Participants : 2 232 élèves

Quantité totale de bouchons collectés (sur la base des déclarations des enseignants) : 1 613,5 kg

Estimation du nombre de bouchons (sur la base d’un poids moyen unitaire de 2 g) : 806 750 bouchons

Sur les 98 classes qui se sont inscrites au concours, seules 69 ont déclaré le poids de bouchons collectés, dont 63 dans les délais imposés par le règlement et 6 classes hors délais (donc non pris en compte pour les prix à gagner).

Les écoles implantées sur les 5 communes du territoire de la côte Ouest ont joué le jeu et les proportions semblent suivent relativement la taille des villes.



Roulement de tambour pour les gagnants du concours…



Les 3 classes lauréates, c’est-à-dire celles qui arrivent en tête du classement car elles ont collecté le plus de bouchons sont :

1) La classe CE2 Bambou de Monsieur Franck Pinson à l’école élémentaire Henri Lapierre (La Possession) : 140,74 kg

2) La classe de CE2 de Madame Karine Eminet-Giraud à l’école élémentaire Aliette Hortense (Saint-Paul) : 117,9 kg

3) La classe de CE1 de Madame Élise Martinez à l’école primaire Jules Joron (La Possession) : 93,1 kg



Le TCO a le plaisir d’offrir aux 76 élèves de ces 3 classes gagnantes un "coffret cadeau marmaille". Félicitations à nos jeunes éco-citoyens !

Les suivent de près :

4) La classe PMGS de Madame Rosa Solano à l’école maternelle Combavas (Saint-Paul) : 81,08 kg

5) Le classe CE2 B de Madame Gaëlle Barreault à l’école élémentaire Léonide Letoullec (Le Port) : 80,54 kg

Restez connectés pour suivre les prochains rendez-vous !



► Mardi 21 novembre : Remise des prix aux 3 écoles gagnantes, au sein de leurs établissements

► Mercredi 29 novembre : Dépôt des bouchons collectés et pesée officielle de la collecte totale au Centre de tri, en présence des partenaires de l’opération et de l’association Handi Bouchons Réunion, à qui bénéficiera cette action.

L’intégralité des fonds ainsi récoltés sont utilisés pour soutenir des actions d’associations réunionnaises en direction du développement de la pratique du sport pour les personnes porteuses de handicap. Vous les attendiez impatiemment depuis la clôture du Jeu concours bouchons ce vendredi 17 novembre à 11h pétantes… Nous vous dévoilons les noms des 3 classes gagnantes !Bravo aux lauréats et à l’ensemble des participants pour votre implication et votre dynamisme.Après le Jeu concours piles organisé en septembre, les classes ont déclaré un poids de bouchons collectés quasi équivalent !Plus de 1 600 kg (soit 1 613,5 kg exactement) qui auraient été collectés par les 98 classes participant à la première édition du Jeu concours bouchons. Ce concours visiblement très fédérateur a été lancé le 30 octobre dernier auprès des écoles primaires (maternelles + élémentaires) du territoire de la côte Ouest. Plus de 2 200 élèves ont participé à cette action de sensibilisation organisée par le TCO dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD).Inscrites : 46 écolesInscrites : 98 classesParticipants : 2 232 élèvesQuantité totale de bouchons collectés (sur la base des déclarations des enseignants) : 1 613,5 kgEstimation du nombre de bouchons (sur la base d’un poids moyen unitaire de 2 g) : 806 750 bouchonsSur les 98 classes qui se sont inscrites au concours, seules 69 ont déclaré le poids de bouchons collectés, dont 63 dans les délais imposés par le règlement et 6 classes hors délais (donc non pris en compte pour les prix à gagner).Les écoles implantées sur les 5 communes du territoire de la côte Ouest ont joué le jeu et les proportions semblent suivent relativement la taille des villes.Les 3 classes lauréates, c’est-à-dire celles qui arrivent en tête du classement car elles ont collecté le plus de bouchons sont :1) La classe CE2 Bambou de Monsieur Franck Pinson à l’école élémentaire Henri Lapierre (La Possession) : 140,74 kg2) La classe de CE2 de Madame Karine Eminet-Giraud à l’école élémentaire Aliette Hortense (Saint-Paul) : 117,9 kg3) La classe de CE1 de Madame Élise Martinez à l’école primaire Jules Joron (La Possession) : 93,1 kgLe TCO a le plaisir d’offrir aux 76 élèves de ces 3 classes gagnantes un "coffret cadeau marmaille". Félicitations à nos jeunes éco-citoyens !Les suivent de près :4) La classe PMGS de Madame Rosa Solano à l’école maternelle Combavas (Saint-Paul) : 81,08 kg5) Le classe CE2 B de Madame Gaëlle Barreault à l’école élémentaire Léonide Letoullec (Le Port) : 80,54 kg Ville de Saint-Paul





Dans la même rubrique : < > Hommage aux anciens de la Charles de Foucauld à La Saline Aménagement des toilettes publiques au Boulodrome de l’Étang