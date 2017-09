Découvrez le nouveau cheminement passagers de l'aéroport Roland Garros

Les passagers de l’Aéroport de La Réunion Roland Garros suivent un nouveau circuit à compter de ce mardi 12 septembre. Visitez avec notre journaliste ce nouveau cheminement !



Après l’enregistrement, ils sont désormais dirigés vers le niveau 2 (au 1er étage) de l’aérogare où se dérouleront dorénavant les contrôles de police et de sûreté. Les passagers y accéderont par l’escalier ou l’ascenseur existants, après s’être séparés de leurs accompagnants dans le hall public. L’escalier conduisant du hall au niveau 2 sera provisoirement divisé en deux flux, gérés par des agents de contrôle, afin de maintenir l’accès du public à la cafétéria Caffé Lindo.



Nouveau duty free sur 650 m2



Après le passage aux contrôles de police et de sûreté, les passagers découvriront le nouvel espace de vente hors taxe de l’aéroport Roland Garros. Toujours sous l’enseigne Aelia Duty Free, la boutique jusqu’alors située dans la salle d’embarquement a vu sa surface multipliée par 2,5. Elle s’étend désormais sur 650 m2 et a été aménagée de manière traversante au niveau 2 de l’aérogare. Elle propose une offre élargie de marques et références internationales, et fait la part belle aux produits locaux. Un point de vente de la distillerie Isautier et un corner FNAC sont également implantés dans ce nouvel espace.



Dans la salle d’embarquement, à laquelle ils accéderont par des escalators et des escaliers nouvellement créés, les passagers retrouveront la librairie, la boutique artisanale, la bijouterie Kalidas et le kiosque de produits locaux Soleil Réunion. Dans les prochains mois, de nouvelles enseignes, locales et internationales, feront leur apparition tout au long de ce parcours.