Découvrez Pass'nGo Pass'nGo, c'est le nom des cartes et tickets électroniques qui vous permettront, dès janvier 2018, d'accéder à l'ensemble du réseau Alternéo.



Vos tickets papier et votre carte d'abonnement seront remplacés par un ticket et une



Au format d'une carte bancaire, souple et cartonné, votre nouveau ticket sans contact Pass'nGo est rechargeable par des titres occasionnels, pendant une durée de 2 ans !



Le ticket sans contact peut contenir des titres occasionnels : 1 voyage, 10 voyages ou des Pass Journée.





Pass'nGo mode d'emploi



Un nouveau réflexe : la validation de votre Pass'nGo

Dès la mise en place de la billettique en janvier 2018, vous devez juste présenter, même en correspondance, votre carte ou votre ticket Pass'nGo devant les valideurs pour voyager en règle.

Comment obtenir ma carte Pass'nGo ?



Vous êtes abonné : vous n'avez rien à faire, on s'occupe de tout !

Elle sera chargée du contrat en cours de validité.



Vous êtes client occasionnel : commandez votre carte



Les autres clients du réseau souhaitant disposer d’une carte devront en faire la demande en cliquant sur l'onglet "Je me pré-inscris" ci-dessous ou par le biais du formulaire à récupérer en agence commerciale.

L'établissement et l'impression de votre première carte Pass'nGo non chargée est gratuite !





