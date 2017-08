Déchetteries du TCO : "On se fait insulter, alors qu'on n'y est pour rien"

Les usagers de la déchetterie de Plateau Caillou n'étaient pas tous prévenus de ce mouvement de grève, et nombreux étaient ceux qui attendaient devant les grilles fermées ce matin. Un employé de la SRPU, la société chargée de vider les bennes, a tenté d'ouvrir les grilles, mais les agents du TCO ayant pris soin de mettre un cadenas différent afin d'être certains que leur débrayage soit respecté, il n'avait donc pas la bonne clef dans son trousseau habituel.



Les agents de la déchetterie sont dans l'impossibilité d'assurer un service efficace, en raison de rotations insuffisantes des bennes contenant les déchets. L'un deux nous confiait ce matin : "normalement, on passe commande d'un vidage la veille pour le lendemain, mais avec la SRPU, nous attendons 3 jours, voire une semaine." Les bennes sont donc saturées de déchets, et les usagers ne peuvent pas en déposer.



La situation agace les usagers, qui parfois s'en prennent aux agents impuissants. "Certains déposent leurs déchets devant la déchetterie, et bien souvent, on se fait insulter, alors qu'on n'y est pour rien", explique l'agent du TCO.



La SRPU dispose de 7 à 8 camions pour effectuer son travail de vidage des bennes, quand Véolia en avait 12. C'est un appel d'offre du TCO qui a octroyé le marché à la SRPU. Le budget a baissé, Véolia, qui était auparavant chargé du vidage, n'a pas pu s'aligner, et les employés de la SRPU n'ont pas les moyens d'assurer le service requis.