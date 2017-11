Décès du père Thédore de Guigné à l'âge de 94 ans

Le prêtre diocésain Théodore de Guigné est décédé ce samedi 25 novembre à l’âge de 94 ans. La veillée mortuaire du responsable religieux aura lieu à l’EPAHD La Miséricorde à Sainte-Marie et ses obsèques seront célébrées le lundi 27 novembre à 9h30 en église de Sainte-Marie.



Fils de Frédéric de Guigné et de Berthilde Hoareau, Théodore de Guigné est né le 20 décembre 1923 aux Colimaçons. Après des études primaires à l’Etang Saint-Leu et secondaires à Cilaos et au lycée Leconte de Lisle, il étudie la philosophie et la théologie au Séminaire colonial.



Ordonné prêtre le 22 septembre 1951 à Saint-Denis, il devient curé de la paroisse de la Saline en 1955, économe au Foyer Levavasseur de 1958 à 1961, curé à Grands-Bois de 1961 à 1964, vicaire à la paroisse de Saint-Louis en 1964, vicaire à la paroisse de Saint-Pierre en 1965, chancelier de l’évêché de 1966 à 2006 avant de prendre sa retraite définitive en 2007.