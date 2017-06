Décès de Simone Veil: Une "immense tristesse", réagit Nassimah Dindar

"J'apprends avec une immense tristesse le décès de Simone Veil, ancienne ministre et académicienne dont chacun connaît le parcours.



Elle fait partie de ces personnalités qui ont donné aux femmes le sens de l'engagement politique, au sens noble du terme. Elle qui a vécu la terrible déportation, elle qui a combattu les préjugés sexistes dans une assemblée essentiellement masculine, elle qui a porté un souffle de modernité, elle s'en va en nous laissant le souvenir d'une grande femme politique française qui aura marqué notre temps, en défendant ardemment les valeurs d'humanité et de tolérance. Ses passages à La Réunion ont toujours été appréciés et remarqués.



A sa famille et à ses proches, et au nom du Département, j'adresse mes plus sincères condoléances