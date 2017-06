Décès de Simone Veil: Le Ceser "salue son courage et sa modernité"

Le CESER rend hommage à Simone Veil, grande dame de la République qui symbolise le courage et la modernité.



Rescapée des « camps de la mort », (elle a été déportée à l’âge de 16 ans), elle a inscrit son nom dans l’histoire politique française. Parmi ses actions, on retiendra la loi sur l’avortement qui porte son nom, qu’elle a fait promulguer en 1976, affrontant une grande partie d’une classe politique en majorité masculine.



Depuis cette période où elle était Ministre de la Santé sous la présidence de Valérie Giscard d’Estaing, elle s’était rendue de nombreuses fois à la Réunion. Elle y était très appréciée par les Réunionnaises et Réunionnais et par l’ensemble des élus, tout bord confondu.



Les membres du CESER et moi-même tenons à témoigner à la famille de Simone Veil et à ses proches de notre sympathie et de notre soutien attristés.