Décès de Simone Veil: Didier Robert salue "cette illustre grande dame"

Simone Veil incarnait immensément, avec élégance, la liberté, la défense des droits des femmes et, au-delà, les valeurs de respect des femmes et des hommes. Simone Veil disparait ce vendredi 30 juin 2017 et laisse toute la France à son chagrin. Je suis personnellement profondément attristé de ce décès. Son parcours politique en France et à la tête de l’Europe, son engagement de citoyenne ont incontestablement marqué notre pays et fait évoluer les mœurs, changé les mentalités, bousculé les préjugés. Je salue cette illustre grande dame et adresse mes sincères condoléances à sa famille et ses proches.