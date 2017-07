Décès de Maurice Soubou : "Dévoué à ses convictions sans jamais être dogmatique" (JP Marchau)

Jean-Pierre Marchau

Secrétaire Régional EELVR



C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que j’apprends la mort de Maurice Soubou militant exemplaire du PCR à Saint-Denis.Maurice, que j’ai eu l’occasion de côtoyer de près lors de nombreux combats, notamment contre le funeste projet de Nouvelle Route du Littoral, était un camarade ouvert, très sympathique et dévoué à ses convictions sans jamais être dogmatique.Il fait partie de ses innombrables combattants qui ont véritablement fait la grandeur militante du Parti Communiste Réunionnais, fidèles, modestes mais actifs, toujours prêts pour une action sur le terrain. Maurice a lui aussi contribué à faire l’histoire de La Réunion.J’adresse au nom d’EELVR toutes mes condoléances à sa famille, à ses amis et à ses camarades de Parti.