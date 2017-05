Décès de Marc Vencatachellum : Nassimah Dindar adresse ses condoléances

"Je viens d'apprendre avec une immense tristesse le décès de Marc Vencatachellum, célèbre ébéniste dont le savoir-faire est connu au-delà des frontières de notre île.



J'avais eu le plaisir de lui remettre l'Ordre National du Mérite il y a 3 ans. Je tiens à saluer la mémoire d'un grand artisan du bois, créateur talentueux et hors pair. C'était aussi une personnalité humble et attachante qui a su inculquer à ses enfants les valeurs du travail, de la solidarité, de la persévérance, de l'abnégation et du dévouement. C'est un modèle de réussite pour toute la jeunesse, si souvent en perte de repères.



A sa famille et à ses proches, j'adresse mes sincères condoléances."



Nassimah Dindar, Présidente du Département de La Réunion