Décès d’une célèbre blogueuse fitness française après l’explosion d’un siphon à chantilly

Rebecca Burger, 33 ans, était une figure des réseaux sociaux en matière de fitness. Sa mort a été annoncée le dimanche 18 Juin suite à un accident domestique dû à l’explosion d’un siphon à chantilly.



C’est l’association 60 millions de consommateurs qui alertait déjà en 2014 sur la dangerosité de ces produits qui sont à l'origine d’un grand nombre d’accidents domestiques en France depuis le début de leur commercialisation.



L’association et le gouvernement prônaient alors une campagne de sensibilisation nationale devant la recrudescence de ces accidents. La direction générale de la consommation annonce, elle "qu'un siphon à crème est un appareil à pression et, qu'à ce titre il doit être utilisé en respectant scrupuleusement les prescriptions du fabricant qui figurent sur le mode d'emploi".



L’accident a été provoqué par la rupture du bouchon en plastique du siphon. Le bouchon lui a ensuite perforé le thorax au niveau du coeur entraînant son décès. Victime d'un arrêt cardiaque, elle a dans un premier temps pu être ranimée par les pompiers mais est décédée quelques heures plus tard à l'hôpital.



Rebecca laisse derrière elle un mari, une famille et des amis et 152 000 fans.