Décès d'Axel Kichenin: "Son discours humaniste et son militantisme nous inspirent"

"C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Axel Kichenin.

Avant d'être Maire de la Ville de Sainte-Marie de 1983 à 1990, Axel Kichenin a été un militant associatif et culturel engagé et plus particulièrement de la culture Tamoule à la Réunion.



Axel Kichenin a également été Conseiller Général et Régional et il est toujours resté un homme de conviction et de principes défendant des valeurs progressistes.



Aujourd'hui encore, l'engagement de Axel Kichenin, son discours humaniste et son militantisme nous inspirent.



Nous adressons à sa famille et ses proches nos plus sincères condoléances".



Gilbert Annette, Maire de Saint-Denis et son Conseil Municipal.