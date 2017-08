Décès d'Axel Kichenin: Olivier Hoarau salue "un défenseur du multiculturalisme réunionnais"

C’est avec tristesse que nous apprenons la disparition de Monsieur Axel KICHENIN.

Maire de la ville de Sainte-Marie, conseiller régional et départemental, il a été un homme politique engagé et défenseur du multiculturalisme réunionnais.



Il a beaucoup œuvré pour l’enrichissement des liens entre La Réunion et l’Inde en promouvant la philosophie non violente de Gandhi et les grandes épopées littéraires indiennes. On lui doit également l’instauration du jour de l’an tamoul initié pour la première fois dans sa ville dans les années 80.



Le Conseil Municipal du Port et moi-même adressons nos sincères condoléances à ses proches et à tous ceux qui ont milité à ses cotés.



Olivier HOARAU

Maire du Port