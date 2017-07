Décédé à 8 ans: L'espérance de vie du petit Tamponnais n’aurait pas dépassé les dix ans

Les conclusions de l’expert médical ont été rendues dans l’affaire de délaissement d’enfant au Tampon, indique le Quotidien. Le 21 octobre 2015, un médecin venu constater le décès d’un enfant de 8 ans, s’était inquiété de la maigreur dans laquelle il avait découvert un petit Tamponnais.



Le garçon ne pesait que 10 kg alors qu’il aurait dû en faire 20 de plus à son âge.

Choquée par le décès, la mère avait disparu avant de réapparaitre quelques jours plus tard.



Les deux parents avaient, par la suite, été mis en examen et placés en détention pour "privation de soins ayant entrainé la mort".



Les parents ont été relâchés l’année dernière mais l’enquête s’est poursuivie. Les analyses post-mortem n’avaient révélé aucune maltraitance.



Souffrant "d’une maladie orpheline extrêmement rare", son espérance de vie n’aurait pas dépassé les dix ans, conclut l’expert. L’absence de soins médicaux n’aurait donc pas eu d'incidence, note le Quotidien qui indique qu’un non-lieu pourrait être prononcé par la justice.