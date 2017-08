Début des travaux du collège Roquefeuil en 2018

Les travaux du futur collège de Roquefeuil, créé pour désengorger les collèges de Plateau-Caillou et des Aigrettes, devraient débuter début 2018 nous apprend Le Quotidien dans son édition du jour.



Le futur collège sera implanté sur la partie supérieure de l’ex-ZAC Roquefeuil et couvrira 7 000 m2.



La réalisation de cet établissement de 900 places est évalué à plus de 22 millions d’euros par le conseil départemental.



La livraison est prévue quant à elle pour la rentrée d’août 2019.