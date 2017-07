Début de la campagne sucrière le 31 juillet dans l'Ouest et le Sud

Les Commissions Mixtes d’usine (CMU) de Savanna, du Gol et de Grand-Bois se sont réunies et ont décidé de la date de démarrage de la campagne sucrière. Elle commencera le lundi 31 juillet 2017, pour l’ensemble des centres de réception du Sud et de l’Ouest.



"La direction de Tereos Sucre Océan Indien souhaite à tous les acteurs de la filière une bonne campagne 2016", indique l'industriel dans un communiqué.