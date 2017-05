Début de la campagne officielle des législatives

Après la clôture vendredi, à 18h, de la période de dépôt des candidatures, la campagne des législatives commence officiellement aujourd'hui. Elle se conclura avec le scrutin à deux tours, prévu les 11 et 18 juin prochains.



L'Assemblée nationale, qui siège au Palais Bourbon à Paris, forme, avec le Sénat, le Parlement de la Ve République française. Son rôle principal est de débattre, d'amender et de voter les lois. Les députés sont élus pour 5 ans, sauf si le Président de la République décide de dissoudre l'Assemblée nationale.



Le premier tour des élections législatives se tiendra le 11 juin et le 18 juin pour le second. Certains territoires disposent de dérogations, comme la Polynésie française (du 3 au 17 juin), et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélémy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour ces territoires, les élections législatives se tiendront les 10 et 17 juin.



Les candidatures sont à déposer, auprès du représentant de l’État habilité à les recevoir (généralement en préfecture), à partir du lundi 15 mai 2017, jusqu’au vendredi 19 mai, 18h. La déclaration de candidature doit être déposée personnellement par le candidat lui-même ou son suppléant. La campagne électorale officielle se déroulera quant à elle du lundi 22 mai 00h00 au samedi 10 juin minuit, veille du 1er tour de scrutin.



Dès l’ouverture de la campagne électorale, chaque candidat peut disposer de panneaux électoraux pour mettre en place ses affiches. Ceux-ci sont attribués dans chaque commune dans l’ordre de l’arrêté du représentant de l’État résultant du tirage au sort. Tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors des panneaux mis en place par les mairies.



Les emplacements d’affichage, conformément à l’article R. 28 du code électoral, sont attribués en fonction d’un tirage au sort effectué par le représentant de l’État, à l’issue du délai de dépôt des candidatures, entre les candidats dont la candidature a été enregistrée.



Pour se présenter, chaque candidat a ouvert un compte avec un plafond de dépenses de 38 000 euros plus 0,15 euro par habitant de la circonscription. Ce compte, géré par un mandataire financier, sera transmis à la Commission nationale des comptes de campagne avant le 18 août prochain, afin de pouvoir prétendre d’un remboursement des frais de campagne dans les conditions prévues par la loi.



S’il y a lieu de procéder à un second tour, les candidats qualifiés devront déposer à nouveau leur candidature à partir de la proclamation des résultats du premier tour, jusqu’au mardi 13 juin 2017 à 18 heures. La campagne électorale sera ouverte le lundi 12 juin 2017 à 00h et se terminera le samedi 17 juin 2017 à minuit.