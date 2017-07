Mail A la Une . Débordée, la sous-préfecture de Saint-Paul ferme ses portes Mauvaise surprise pour de nombreux citoyens qui souhaitaient régler une formalité directement avec un agent administratif ces derniers jours : la sous-préfecture de Saint-Paul croule sous les demandes et ferme son accueil au public bien plus tôt que prévu.





Dorénavant, la préfecture de Saint-Denis n'accueille plus de public, seules des bornes sont à disposition d'un public désarçonné. Les usagers ayant besoin d'explications quant aux démarches à effectuer pour leur passeport et leur carte d'identité se reportent donc sur la sous-préfecture de Saint-Paul, qui se retrouve totalement débordée par les demandes.



Jusqu'à 130 personnes attendaient devant la sous-préfecture certains jours



La sous-préfecture de Saint-Benoît est fermée au public les jeudi et vendredi, celle de Saint-Paul le mardi. À Saint-Paul, la capacité d'accueil est de 30 personnes, et le public est accueilli de 7h20 à 12h30. Or, il arrive bien souvent que, dès 8h20, 130 personnes se pressent devant les portes de la sous-préfecture...qui se voit obligée de fermer, pour que la file d'attente ne se prolonge pas sur toute la rue Evariste de Parny. Les administrés sont alors accueillis au compte-goutte, afin que chaque personne munie d'un numéro de prise en charge soit servie par les agents du service public.



Pourquoi ce dysfonctionnement ? Il semblerait que La Réunion n'était pas prête pour ce virage numérique voulu au niveau national. Combien d'illettrés à La Réunion, combien de foyers sous le seuil de pauvreté, dans l'incapacité de s'équiper en ordinateurs et pour qui la rencontre avec l'agent reste incontournable pour des demandes d'explications.



Pourquoi ce dysfonctionnement ? Il semblerait que La Réunion n'était pas prête pour ce virage numérique voulu au niveau national. Combien d'illettrés à La Réunion, combien de foyers sous le seuil de pauvreté, dans l'incapacité de s'équiper en ordinateurs et pour qui la rencontre avec l'agent reste incontournable pour des demandes d'explications.

La CAF, qui elle aussi tentait de réduire l'accueil de son public, a fait marche arrière et reçoit de nouveau mais sur rendez-vous. Les centres des impôts, quant à eux, ont effectué plus facilement ce virage numérique grâce au fait que peu de Réunionnais sont imposables. Ceux qui payent l'impôt sont équipés d'ordinateurs, et vivent à l'ère 2.0 sans difficulté. On nous l'avait promis : le Plan Préfecture Nouvelle Génération (PPNG) allait faire gagner un temps considérable aux usagers des préfectures. Il semblerait que la réalité soit bien éloignée des prévisions optimistes de l'État, en ce qui concerne La Réunion du moins.



