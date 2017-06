De Petite-Ile à St-Denis: "La grande traversée des handicapables en joëlettes"

Leur courage et leur dévouement avaient suscité un fort engouement l’année dernière durant "Le tour de l’île des handicapables en joëlettes", cette année l’Association Réunion Aventures Joëlettes (R.A.J) se lance un nouveau défi.



Du 9 au 14 juillet, une vingtaine de personnes à mobilité réduite participeront à une grande traversée de l’ile de Grande Anse à Saint-Denis par les montagnes. Sentiers du volcan, forêt de Bébourg, cirque de Salazie, de Mafate et Chemin des Anglais… le parcours fait environ 160 km à réaliser en 7 jours par une, deux ou trois joëlettes, selon les tronçons traversés, "une aventure humaine qui restera dans leur mémoire", indique l'association.



Une cinquantaine de porteurs de R.A.J, aidés par des bénévoles et des membres d’associations, seront mobilisés dans cette traversée "jamais réalisée à ce jour". Le projet est parrainé par Philippe Croizon, cet aventurier de l’extrême amputé des quatre membres connu pour avoir traversé la Manche et relié les cinq continents à la nage. II reçoit également le soutien des athlètes Marcelle Puy, Jeannick Séry ou Freddy Thévenin.



Toutes les personnes, sous conditions d'aptitude médicale et dans la mesure de ses capacités, sont invitées à participer au portage des joëlettes ou tout simplement les accompagner pour un bout de chemin.



L'association est à joindre par mail : ass.raj974@gmail.com