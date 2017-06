David Lorion : "Je serai un député présent dans toutes les communes"

Arrivé largement en tête au soir du 1er tour dans la 4e circonscription, le candidat soutenu par la plateforme de la droite et du centre, David Lorion, ne baisse pas la garde. Le conseiller régional lance un appel aux électeurs de la circonscription, notamment Petite-Îlois et Saint-Josephois, indiquant qu’il sera un député "présent dans toutes les communes".David Lorion était arrivé en tête au premier tour dans cette circonscription, en remportant 33,22% des voix contre 23,63% pour la candidate soutenue par le Progrès 974 de Patrick Lebreton, Virginie Gobalou.Le premier adjoint de Michel Fontaine à la mairie de Saint-Pierre avait notamment largement distancé ses adversaires dans sa commune, avec un score de 45,82% des voix (14,99% pour Virginie Gobalou).Malgré tout, rien n’est encore joué pour le géographe de formation, qui retient le fort taux d’abstention qui a avoisiné les 60% dans la circonscription. "Nous avons un challenge qui est important, c’est de convaincre encore plus d’électeurs notamment sur la Petite-Île et Saint-Joseph. Je leur dit d’une manière simple : je serai un député présent dans toutes les communes et je tiendrai des permanences pour être à l’écoute de leurs problèmes", martèle le Saint-Pierrois.Ce dernier, qui souhaite "plus de cohérence territoriale pour construire le grand sud à dix communes" , s’est également positionné sur des projets axés autour de la solidarité, l’éducation, avec notamment un plan d’aides pour les étudiants, sans oublier le développement de l’aéroport de Pierrefonds. David Lorion attend également beaucoup des assises pour l’outremer qui auront lieu entre les mois de juillet et décembre de cette année.