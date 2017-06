David Lorion : "Dans cette affaire, je vais perdre un mandat"

David Lorion a présenté son programme et inauguré, ce vendredi, sa permanence de campagne sur les terres de Patrick Lebreton, député sortant de la 4e circonscription. Des terres marquées par l'activité agricole, le credo de Virginie K'Bidi, suppléante du candidat de la plateforme de la droite. "La filière canne est à un tournant, un tournant qu'il ne faut pas rater. Aujourd'hui la demande des planteurs est légitime ". Selon cette agricultrice, le monde agricole a besoin d'être accompagné notamment pour " faire en sorte que la consommation des produits pays dans les collectivités soit plus efficace".



Virginie K'Bidi au côté de David Lorion souhaite également adapter la réglementation sur les produits phyto-sanitaire, "d'un côté on a une réglementation stricte et de l'autre des produits d'importation sans réglementation." "Il faut donc un renforcement de la sécurité sanitaire de notre territoire insulaire au climat tropical", poursuit David Lorion.



Agriculture, économie mais aussi, "solidarité" en faveur des personnes âgées, des personnes porteuses de handicap, ou encore développement d'une politique de prévention en santé "plus forte". "Nous sommes le département où le taux de diabète est le plus important de France", rappelle le candidat.



David Lorion a également profité de cette présentation pour répondre à ses adversaires. Conseiller municipal et régional au sein de la majorité, il affirme que s'il venait â être élu, il ne sera pas en situation de double mandat. "Dans cette affaire, je vais perdre un mandat, je ne serai pas gagnant sur tous les tableaux".