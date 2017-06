La direction des sports vous informe des dates de fermeture des piscines municipales pour le mois de juin 2017 :



• Bois de Nèfles : vendredi 23 : entretien



• Lisette Talate (Front de mer) : lundi 26 : entretien



• Josselyn Flahaut (Plateau Caillou) : samedi 3 : Gala de natation synchronisée de 13h à 00h

Du 26/06 au 23/07 inclus : vidange et travaux



• Vue Belle : jeudi 1 et vendredi 2 : BAC de 7h30 à 16h (ouverture au public à 16h30)

Du 6/06 au 25/06 inclus : vidange et travaux



• L’UNSS organise un spectacle de natation synchronisée à la piscine du Bois-de-Nèfles le mercredi 14 juin de 8h à 12h et le vendredi 16 juin de 16h30 à 21h. La piscine sera donc fermée au public ces jours là.