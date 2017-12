Dans les coulisses du centre de tri, à l’occasion de la pesée officielle du Jeu concours bouchons

Au total, la pesée officielle des bouchons nous a permis de comptabiliser 1 140 kg sur les 1 613,5 kg déclarés par les enseignants.

Nous constatons donc que l’intégralité des bouchons collectés à l’occasion du Jeu concours n’a pas pu être prise en compte.

Par conséquent, nous renouvelons notre appel aux classes participantes :

Merci de bien vouloir rapporter vos bouchons en déchèterie. Le reste des bouchons collectés pourra ainsi être reversé en faveur de l’association Handi Bouchons Réunion.





Le recyclage des bouchons en plastique : quels avantages ?



Pour illustrer le sens de l’action solidaire…



Le saviez-vous ?

Quelle image impressionnante que de voir le camion doté de sa pelle imposante récupérer les bouchons par gros paquets, pour les rassembler dans un grand sac appelé "big bag"! Les milliers de bouchons tombent dans le big bag en formant une sorte de pluie colorée et en produisant un bruit qui témoigne des quantités importantes de bouts de plastique …Une fois le big bag rempli, il est apporté un peu plus loin sur la balance spécialement conçue pour accueillir ces volumes importants. On peut observer une petite plateforme légèrement surélevée sur laquelle notre big bag témoin a été posé pour être pesé. 228 kg s’affichent alors sur l’écran de contrôle, sachant qu’un big bag contient en moyenne 200 kg.Et l’opération sera répétée à plusieurs reprises…C’est conditionnés de la sorte que les bouchons sont ensuite entreposés dans un conteneur pour être exportés vers l’Asie, dans le but d’être recyclés.► Évite le gaspillage de matière plastique et limite ainsi la consommation de pétrole.Le saviez-vous? 1 tonne de plastique recyclé = 3 tonnes d’équivalent pétrole► Permet de réaliser d’autres objets à partir du plastique recyclé.C’est un bon moyen d’éviter de polluer notre environnement car c’est une matière qui ne se dégrade pas.► Outre l’enjeu écologique, collecter des bouchons à La Réunion permet à l’association Handi Bouchons Réunion de financer du matériel spécifique de sport pour des personnes en situation de handicap grâce à la revente de la matière plastique. Il faut dire que le matériel de sport adapté coûte cher et n’est pas disponible dans l’île, et qu’il faut par conséquent l’importer. Vous faites donc également une action solidaire en participant à la collecte de bouchons.Grâce aux reversements issus des collectes, voici quelques exemples concrets de matériel de sport qui ont pu être financés :• Accessoire de selle de cheval remis au club hippique « L’ile aux poneys » le 7 juin 2017, au cours de la Journée Nature découverte de l’équitation avec Saint-Paul Handisports • Soutien financier du projet Roul Ek Nou Nature pour l’achat de fauteuils électriques tout terrain en 2016• Soutien en achat de matériel pour l’association Handistraction à Saint Benoît pour leur projet sportif activités physiques et sports de précision en 2016• Soutien financier pour la rénovation de l’accastillage des bateaux accessibles NEO 495 de Voile pour tous ( Base Nautique des Mascareignes ) en 2015• Achat de 10 rampes pour une quarantaine de personnes ne pouvant pas lancer à la main les boules pour jouer à la Boccia (sport de boules pour grands handicapés), au bénéfice de 4 établissements médico-sociaux en 2013Le cours de reprise des bouchons est de 150 €/tonne à La Réunion (bouchons livrés chez le recycleur), tandis qu’en métropole il est de 210 €/tonne (bouchons ramassés par le recycleur).Environ 120 tonnes ont été récoltées par Handi Bouchons Réunion depuis 2006, année de création de l’association.Pour cette année 2017, ce sont environ 10 tonnes de bouchons qui ont été déposés au 30 octobre. Soit une valeur de 1500 €.La collecte réalisée grâce à vous dans le cadre du Jeu concours bouchons du TCO viendra en supplément. Encore bravo et merci à tous les participants !