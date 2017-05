Daniel Gonthier représentera la plateforme de la droite et du centre dans la 5e

La droite réunionnaise était quasiment au grand complet ce jeudi 18 mai 2017 pour soutenir Daniel Gonthier. Le maire de Bras-Panon a officialisé sa candidature dans la 5e circonscription avec pour suppléante Viviane Ben Hamida.



L’emploi, l’éducation, la formation, la sécurité et la santé seront les grands thèmes de campagne de Daniel Gonthier. Ce dernier veut mettre en avant son "expérience" pour participer à la création "d’une société imaginative, créative et surtout vivante".



"Si je suis élu, il y aura un engagement sans failles de ma part pour servir l’Est et le Sud", promet l’édile panonais. "C’est dans ce cadre que j’ai été investi par la plateforme de la droite et du centre. Notre volonté est de développer un discours réaliste et de prôner l’exemplarité, qui doit être au centre de toutes pratiques politiques", ajoute-t-il.



À quelques semaines du début de ces élections législatives, Daniel Gonthier lance également un appel aux électeurs mais aussi à sa famille politique pour "rester mobilisés". "Je veux compter sur vous pour que nous valeurs et nos spécificités soient défendues au niveau national et européen. À ceux qui ne sont pas reconnus dans le programme présidentiel et qui se sont réfugiés vers le vote des extrêmes, je leur demande de revenir dans le débat démocratique car la République a besoin de vous", conclut-il.