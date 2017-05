Mail A la Une . Cyrille Melchior et la droite ciblent "le bilan très pauvre" d'Huguette Bello Le candidat de la "plateforme pour l'union de la droite" Cyrille Melchior et sa suppléante Valérie Auber tenaient ce matin conférence de presse à St-Paul. Le binôme était entouré des poids lourds de la droite réunionnaise : Didier Robert, Nassimah Dindar, Michel Fontaine et Joseph Sinimalé avaient fait le déplacement pour le soutenir.

Cyrille Melchior tentera, lors de ces législatives, de reprendre à Huguette Bello la 2ème circonscription, qui compte environ 92 000 électeurs. "Cette circonscription est à gauche depuis le redécoupage de 2010", précise-t-il.



Les élus LR et UDI ont entonné tour à tour les louanges des candidats, ne manquant pas d'écharper la députée sortante Huguette Bello au passage. Tous ont loué la fidélité de Cyrille Melchior à son mouvement politique, ainsi que ses qualités "d'homme de dossiers", en tant que responsable financier à la mairie de St-Paul et au département.



Cyrille Melchior se dit prêt à un mandat national, après des années de politique régionale, il souhaite "mettre 'ses' capacités au service de la Nation et de la Réunion". Il n'est pas question pour lui de s'opposer à la politique du gouvernement : "Je suis dans l'action et sais le rester, je suis capable de m'engager au-delà de ma famille politique." Un appel du pied à la politique d'ouverture d'Emmanuel Macron, car, dit-il : "Je souhaite donner une chance au gouvernement et à son esprit d'ouverture, après 5 années qui ont sonné l'échec du socialisme."



Le candidat souhaite mettre l'accent sur l'emploi des séniors, avec l'extension des contrats séniors de 3 ans actuels à l'âge de la retraite, mais aussi une politique d'aide à l'accession à la propriété pour les plus de 50 ans, politique non détaillée. "Sur la 2ème circonscription, 20 000 séniors sont au chômage, c'est un drame humain". Quant à l'emploi des jeunes, le candidat évoque un plan de formation professionnelle.



Le désengagement de l'État en matière de formation, d'aide sociale et de logement est un problème pour les collectivités locales, auquel, en tant que député, il promet de remédier en faisant en sorte que l'État finance de nouveau massivement ces domaines passés compétences territoriales.



D'un point de vue économique, Cyrille Melchior entend "lutter contre les monopoles qui brident le développement économique de l'île", mais aussi renforcer la filière pêche et les produits péi, notamment en les servant dans les cantines scolaires.



Après la présentation de son programme, le candidat LR s'en est pris au bilan d'Huguette Bello, affirmant qu'elle n'a fait aucune proposition de loi, et aucun travail en commission. "Madame Bello fait partie des grands diseurs et peu faiseurs...Il faut savoir tirer sa révérence... Elle a coupé la branche sur laquelle elle était assise en se coupant des adhérents du PLR par son attitude sectaire."



Didier Robert insiste : "Il faut sortir les sortants", et affirme lui aussi que la droite ne sera pas en opposition systématique avec Emmanuel Macron. Bérénice Alaterre Lu 115 fois



