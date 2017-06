Cyrille Melchior : "Mettre la députée sortante en ballottage, c’est déjà une victoire"

Je voudrais en premier lieu remercier les électrices et électeurs de la 2e circonscription qui ont porté leurs suffrages sur ma candidature. Le combat n’était pas facile, on le savait. Mais grâce à une réelle volonté de changement, nous sommes parvenus à mettre la députée sortante en ballottage. C’est déjà une grande victoire pour ma première participation à des législatives. Je note surtout que Mme Bello s’est effondrée sur Saint-Paul par rapport à 2012. Un recul de près de près de 20 points.



Pour le second tour, tout est encore possible. J’appelle à la mobilisation des abstentionnistes et j’invite toutes celles et tous ceux qui souhaitent un véritable changement sur la circonscription à rejoindre ma candidature le dimanche 18 juin.